Není váš příbuzný? Po muži zbylo bohatství, nemá ho kdo zdědit

Jednadevadesátiletý George "Geordie" Walker zemřel začátkem července v nemocnici v Belfastu. Převezli jej tam poté, co jej dlouholetá rodinná přítelkyně našla bezvládného doma a zavolala záchranáře. Přestože se snažila najít příbuzné, aby Geordie neumíral sám, nepodařilo se jí to.

Teď podle listu Daily Mirror vyšlo najevo, že muž sice na světě nikoho neměl, měl ale velmi slušné úspory, přibližně 100 tisíc liber (2,8 milionu korun), které si našetřil, když celý život pracoval jako dělník ve známých belfastských loděnicích, kde necelé dvě dekády předtím, než se Geordie narodil, stavěli i legendární Titanik.

"Byli jsme překvapení, že měl všechny ty bankovní účty, protože žil velmi skromný život," řekla Mirroru Kate Tannahillová, která se s Walkerem kamarádila a volala mu záchranku, když zjistila, že zkolaboval.

Podařilo se jí vypátrat, kde leží hrob jeho rodiny, Geordie tak nebude pohřben v hrobu, kam město ukládá lidi, kteří nikoho nemají, ale bude odpočívat společně se svými blízkými.

"Chtěli jsme, aby měl důstojný pohřeb, tak bude ležet vedle svojí matky, otce a sestry," dodala Tannahillová.

Geordieho sestra zemřela jako dítě a muž zřejmě žádné potomky neměl. Pohřeb bude uhrazen z peněz, které po něm zbyly. Jestli se nepodaří vypátrat žádné příbuzné, připadne zbytek státu.

'Lonesome' pensioner George 'Geordie' Walker who passed away alone in Belfast hospital died a wealthy manhttps://t.co/aDE5M3laPP