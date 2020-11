Neodradil je covid ani nařízení! Lidé v Budějovicích u stánků popíjejí punč

Stánky s vánočním punčem neodmyslitelně patří k Českým Budějovicím. V centru jich je zhruba deset. A to i letos, navzdory vládním nařízením. "Nikdo nezakázal stánky, stánky a předzahrádky mají řádně sjednané a pronajaté ty provozovny, které tady jsou ve městě," prohlásil primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO).



Podle vedení města není prodej alkoholu zakázaný, lidé by si ho ale měli odnést s sebou domů. To ale často nedodržují. Ve středu večer si u jednoho ze stánků punč vychutnávala zhruba třicítka lidí.



"V pozdějších hodinách, třeba odpoledne, když se tu srotí víc lidí, tak nemůžeme tady chodit a každého individuálně vyhánět. To v našich silách úplně není," vysvětlil provozovatel stánku Zdeněk Šmíd.



"Zaměřujeme se na pití alkoholu na veřejnosti. Samozřejmě nabádáme lidi, aby se zbytečně nesrocovali," ujistil mluvčí Městské Policie České Budějovice David Štýfal.



Jen během středy rozdali strážníci pět pokut a deset přestupků vyřešili domluvou. "Strážnici mohou na místě udělit blokovou pokutu do výše 10 tisíc korun," řekl Štýfal.



"To je bez alkoholu ten punč, my to dodržujeme. Vycházky od Babiše máme do devíti, takže v klidu," pronesl jeden z milovníků punče pro TV Nova.



Podle hygieniků může takové chování lidí opět zvýšit počet nakažených ve městě. "Tady je jednoznačné porušování protiepidemických opatření, no a odrazí se nám to na výskytu. Je třeba se malinko uskromnit v těch svých potřebách a ještě chvilku to vydržet," sdělila ředitelka KHS Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.



Touto dobou by už začala i stavba stánků a příprava tradičních vánočních trhů, ty se ale letos město rozhodlo zrušit.