Neonacisté v Řecku ve volbách prohráli. Stále se nevzdávají

Nejúspěšnější stranou za posledních několik let byla v Řecku politická strana Zlatý úsvit, která se charakterizovala jako čelně neonacistická. Po nedělních volbách ji ale čekal šok. Nedostala se do parlamentu ani Evropské unie. Přesto se nevzdává.

V posledních volbách získala strana Zlatý úsvit pouze 2,95 % hlasů, na to aby se probojovala do poslanecké sněmovny, potřebovala minimálně tři procenta, informovala BBC. Momentálně je sečteno více než 95 procent všech hlasů z jednotlivých okrsků, jakýkoliv zvrat v hlasování se tedy neočekává a strana se musí smířit s viditelným propadem.

Pro BBC dal rozhovor i sám šéf neonacistické strany Nikos Michaloliakos, podle kterého rozhodně není všem dnům konec. "Chceme vzkázat našim nepřátelům a takzvaným přátelům: Zlatý úsvit nekončí, smiřte se s tím. Boj za nacionalismus pokračuje,“ řekl. Propad je poměrně velký, v roce 2015 měla strana podporu téměř sedmi procent populace a v parlamentu tak měla 18 členů. Nyní nemají ani jednoho.

A jinak tomu není ani v případě evropského parlamentu. Podle průzkumu pro Zlatý úsvit hlasovalo necelých 13 procent mladých lidí ve věku od 17 do 24 let. "Vracíme se tam, kde jsme byli silní: na ulice a náměstí, v tvrdém boji proti bolševismu a divokému kapitalismu,“ zdůraznil Michaloliakos, pro kterého je toto jen nové období, kdy si musí získat opět důvěru svých voličů. Ilias Kasidiaris, jeden z vlivných členů strany, také zdůraznil, že by chtěl, aby byla strana méně extrémistická a spíše se orientovala na pravicový blok.

Absolutním vítězem voleb se stala strana Nová demokracie v čele s premiérem Alexisem Tsiprasem. Strana vyhrála s celkovým výsledkem 39.85 procenta. V nadcházejícím volebním období bude mít v poslanecké sněmovně 50 křesel.