Nepanikař: Studentka vytvořila aplikaci, která pomáhá v depresích

Mladá studentka Vysokého učení technického v Brně dokázala nepříjemné zkušenosti přetavit v pomoc druhým. Dívka trpěla depresemi, úzkostí a dokonce se pokusila o sebevraždu. Pak se ale vrhla do práce a s kamarády vyvinula mobilní aplikaci s názvem Nepanikař, která teď po celém světě funguje jako záchranná brzda pro lidi s podobnými problémy.

Nepanikař. Původně to měla být jen bakalářská práce vyvinutá na základě ošklivé životní etapy. Stalo se z ní ale mnohem víc. Něco, v co ani sama Veronika Kamenská nedoufala.

"Ze zpětné vazby víme, že v České republice aplikace zachránila 100 životů," řekla Kamenská.

Má sedm základních okruhů, člověk vždy rychle najde to, co mu může pomoci. Byť třeba jen odvedením pozornosti od temných myšlenek. "Vždycky je tam konkrétní tip, a pod tím je to trošku rozvedené," popsala autorka.

V zahraničí jsou podobné aplikace běžné, v českém internetovém prostředí ale něco takového chybělo. "Na to, že to neudělala profesionální firma, ale vlastně studentka, tak je to úžasná funkční věc," prohlásil programátor Tomáš Morávek.

Nejen IT odborníci jsou z projektu nadšeni. Psychologové ho přirovnávají k lékárničce s první pomocí pro duši.

"To může být taková směrovka, když má někdo jakýkoliv psychický problém," domnívá se dětská psycholožka Iva Jingwirthová.

Nepanikař je zdarma, má devět jazykových mutací, k dnešku si ji stáhlo na 190 tisíc lidí z celého světa, sbírá ceny i vysoká hodnocení. Hlavně ale pomáhá lidem.

Projekt finančně podpořila Nadace PPF, založená společností vlastnící televizi Nova. Nepanikař za poskytnuté prostředky zdokonaluje svoji mobilní aplikaci a hradí z nich náklady spojené se vzděláváním psychologických poradců.

Veronika Kamenská dobře ví, že psychické problémy nelze vyléčit snadno a rychle. A dodává, že práce na něčem co má smysl, je pro ni tou nejlepší terapií.

Na to, jak aplikace funguje se můžete podívat ve videu: