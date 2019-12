Nepište tolik emailů, škodí to klimatu stejně jako auta nebo letadla

S každým odeslaným emailem totiž zvyšujete svou uhlíkovou stopu, tedy negativní dopad, který jako jedinec na planetě zanecháváte. Alespoň to tvrdí nová studie britské energetické společnosti OVI, kterou zveřejnil The Guardian.



Podle této zprávy denně Britové odešlou více než 64 milionů zbytečných emailů, často právě sdílených vtipů, humorných videí nebo jen poděkování za obdrženou zprávu. Odborníci se domnívají, že kdyby každý dospělý v Británii poslal méně takových emailů, ušetřilo by se více než 16 433 tun uhlíku ročně. To je ekvivalent 81 125 letů do Madridu, nebo škod, které na silnici napáchá 3 334 naftových automobilů.



Jak může email ničit planetu? Je to jednoduché, když zprávu píšete, váš počítač spotřebovává elektrickou energie. Tu potřebuje i k odeslání zprávy a provozu internetového připojení. Nejhorší ale je, že takový email zůstává někde uložený v tzv. cloudu, a právě datová úložiště spotřebovávají obrovské množství energie.



„Nepřemýšlíme o tom, protože nevidíme kouř vycházející z našich počítačů, ale uhlíková stopa IT je obrovská a stále roste,“ uvedl pro TheGuardian Mike Berners-Lee, profesor Lancasterské univerzity a odborný garant výzkumu. Doporučuje zamyslet se nad každým emailem, který se chystáte odeslat. Pokud ho neodešlete, dokážete, že vám záleží na klimatu.