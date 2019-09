Nepochopitelné chování! Řidič zavinil nehodu na D1 a spokojeně odjel

Policie pátrá po řidiči, který na dálnici D1 u Brna způsobil dopravní nehodu. Zřejmě se nevěnoval řízení a narazil do auta před sebou. Z místa nehody poté spokojeně odjel, jako by se vůbec nic nestalo.

K nehodě došlo 21. září v půl druhé ráno u Brna na 214. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Řidič se zřejmě nevěnoval řízení, začal prudce brzdit a skončil v levém jízdním pruhu, kde narazil do středových svodidel.

Od nich se pak jeho vůz odrazil a naboural zezadu do auta před ním - to se při srážce otočilo a bokem narazilo do pravých svodidel. Celou událost nabouraný řidič zachytil na videu pořízeném palubní kamerou. Druhé auto narazilo středových svodidel.

Zarážející je, řidič, který nehodu způsobil, se zachoval, jako by vůbec k ničemu nedošlo. Trošku si couvnul a vzápětí z místa odjel, aniž by se jakkoliv zajímal o stav šoféra, kterého před několika vteřinami naboural. Nyní po něm pátrá policie a žádá o pomoc i veřejnost.

"Dle zjištěných informací by se mohlo jednat o stříbrné vozidlo Škoda Octavia druhé generace, po faceliftu, po nehodě bude viditelně poškozené. Informace volejte na číslo 158," uvedl mluvčí policie David Chaloupka.