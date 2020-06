Nepodceňujete klíšťata! Pojištovna v tomto termínu uhradí dětem vakcínu

Počet onemocnění klíšťovou encefalitidou v České republice neustále roste. Zdravotní pojišťovna RBP proto připravila speciální bonus, kdy dětem do 18 let uhradí náklady na očkování v plné výši. Bonus je ale časově omezený a platí pouze od 1. června do 30. září.

S klíšťaty není radno si zahrávat. Pokud je tento parazit infikovaný, může člověku způsobit velmi vážné zdravotní komplikace. Česká republika v rámci Evropské unie patří mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy. V roce 2019 počet nemocných činil 774, což je nejvíce za posledních osm let (viz tabulka níže).

Zdravotní pojišťovna RBP představila bonus "Klíšťová encefalitida" na podporu prevence u dětí a mládeže do 18 let. Je však časově omezený a platí pouze od 1. června do 30. září.

"Dětem, které budou proti klíšťové encefalitidě naočkovány v tomto období, uhradíme náklady na očkování v plné výši, a to nad rámec jejich ročního limitu ve výši 1 tisíce korun. K proplacení pak budeme potřebovat účtenku s datem 1.6. – 30. 9. 2020, kterou nám do RBP musí doručit nejpozději do 30. září 2020," uvedla ředitelka pro zdravotnictví RBP Eva Misiačková.

V České republice je už nyní zaznamenána velmi vysoká aktivita klíšťat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita v těchto dnech dosahuje osmého stupně z deseti, což představuje velké riziko.

ČHMÚ doporučuje používat repelent, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází. Večer a ráno si prohlédnout tělo a případně odstranit klíště. Není od věci zvážit ale i očkování vzhledem k následkům, které může způsobit infikované klíště.

"Pojištěncům RBP doporučujeme, aby prevenci nepodceňovali a nechali se u svých praktických lékařů proti klíšťové encefalitidě naočkovat. Na očkování není nikdy pozdě. V průběhu letních měsíců se využívá tzv. zrychlené očkovací schéma, kdy jsou podány dvě dávky očkovací látky s odstupem 14 dnů a již tyto dvě dávky zajišťují ochranu před nákazou," vysvětluje Misiačková.

Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je velmi vážné onemocnění, které může mít trvalé následky v podobě chronických bolestí hlavy, poruchy spánku a soustředění, obrny svalů v obličeji a končetin, třesu či špatné rovnováhy. U dětí má tendenci způsobovat meningitidu neboli zánět mozkových blan.