Proč čeští politici nejdou příkladem? Na Slovensku nosí roušku i prezidentka

Bezpečnostní rada státu zpřísnila mimořádná opatření pro veřejnost. Lidem doporučují, aby nosili roušky, a to především při nákupu potravin, ve veřejné dopravě, ale i na veřejnosti. Samotné představitele české vlády ale s rouškami vidět nemůžeme. Slovenští politici se rozhodli jít příkladem a bez ústenek už na veřejnosti nevystupují.

Během pondělí 16. března došlo ke zpřísnění opatření. Ale ani na večerní tiskové konferenci po jednání jsme nemohli vidět premiéra a předsedu vlády Andreje Babiše, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka se zakrytými ústy a nosem.

Na Slovensku se politici, včetně prezidentky Zuzany Čaputové, do roušek zahalili. Zřejmě chtějí jít příkladem. Peter Pellegrini na jedné z tiskových konferencí ke koronaviru řekl, že "rouška není něco, zač by se lidé měli při jejím nošení stydět." A rozhodl se ji on sám nosit.

Na dalším brífinku jsme pak mohli vidět jeho i další slovenské politiky s rouškami. Obraz Slovenska se mění: veřejnost dbá doproručení vlády. V ústenkách se také nechala vyfotit nová slovenská koalice, včetně prezidentky Zuzany Čaputové.

České představitele země ale s rouškami často nevidíme. Na pondělní tiskové konferenci došlo proto i na toto téma. "My je samozřejmě nosíme na veřejnosti," řekl Andrej Babiš. Argumentoval tím, že jednání vlády bylo online. "Dnes byla první videovláda, nebyli jsme společně na vládě," dodal. Tak vysvětlil, proč se před novináři a objektivy kamer objevili bez roušek.

Zdůraznil, že jsou v bezpečné vzdálenosti, proto je během brífinku nepotřebují. Uvedl, že udělali bezpečnostní opatření i vůči médiím – otázky tak nebyly pokládány napřímo. "Takže toto je důvod proč jsme přišli na tiskovou konferenci bez roušek," vysvětlil.