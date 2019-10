Nepodceňujte pojištění do zahraničí. Rodině tím můžete pěkně zavařit!

Osmatřicetiletá Pavlína zemřela minulý týden v Egyptě. Její rodina ale nemá peníze na přepravu těla zpět do Česka. Mladá žena totiž neměla žádné pojištění a celé náklady tak padnou na pozůstalé. Ty se ale budou pohybovat v řádech desetitisíců korun.

"Nepodceňujte pojištění do zahraničí," řekla koordinátorka repatriací Monika Langarová z pohřebního ústavu Pegas, který převoz zemřelé Pavliny do Česka zajistí, až její rodina sežene potřebně finance. Podle Langarové až 30 procent jejich klientů musí hradit repatriaci z vlastních peněz, protože jejich příbuzní nebyli pojištění.

Převoz těla ale není levnou záležitostí, ať už musí tělo dopravit například z Egypta, nebo se jedná o převoz "jen" ze sousedních států. "Záleží na lokalitě, cenách pohřebních ústavů v tom místě, ceně letenek a podobně. Vliv hraje i náboženství. Vždy je to jiná cena. I ze sousedních zemí to stojí několik desítek tisíc korun," řekla Jana Kašparová ze zahraničního oddělení pohřebního ústavu Pegas, podle které kvůli vysokým nákladům lidé někdy volí zpopelnění těla v zahraničí a přepraví tak jen urnu. "Jsou ale případy, kdy je přeprava urny dražší, než by stála přeprava celého těla," dodala Kašparová.

Rodina Pavlíny zaplatí ze přepravu těla přibližně sto tisíc korun. Zatím ale nesehnala peníze a náklady tak každým dnem rostou. "Chlazení těla v tomhle případě stojí 50 dolarů (1100 Kč) za den. Cena tak neustále narůstá," vysvětlila Langarová, podle které v jejich pohřebním ústavu nejvíce klient za repatriaci zaplatil přibližně 150 tisíc korun.

Pozůstalí se mohou obrátit s prosbou o pomoc na Ministerstvo zahraničních věcí. Podle Roberta Řeháka, mluvčího MZV, řeší především případy, kdy byli zemřelí pojištěni: "Většina českých turistů se chová zodpovědně a má sjednané komerční pojištění včetně případné repatriace," popsal pro TN.cz. "Pokud tomu tak není, náklady musí převzít rodina nebo známí," dodal.

"České velvyslanectví v místě vždy poskytuje konzulární pomoc. Pokud to okolnosti dovolí, může v místě vyjednávat například i o snížení či odpuštění účtovaných poplatků za akutní ošetření v nemocnici," dodal Řehák. Sestra Pavlíny si však myslí, že jí ministerstvo neposkytlo dostatečnou pomoc a mělo by přispět i na přepravu těla. "Odmítli veškerou pomoc s převozem," řekla TN.cz Dana.

"V daném případě české občanky zesnulé v Egyptě je konzul českého velvyslanectví od počátku případu v intenzívním kontaktu se sestrou zemřelé a poskytuje jí plnou součinnost. Komunikuje i s dalšími lidmi v okruhu zemřelé. Poskytuje kompletní informace, jak v tíživé situaci jednat, koho kontaktovat, přes informace o možnostech řešení případu," řekl Řehák, podle kterého se jim i podařilo vyjednat slevu s místní pohřební službou. Více o případu Pavliny najdete ZDE.

Pojištění do zahraničí je řešením



Pojišťovny, pohřební ústav a Ministerstvo zahraničních věcí doporučují všem lidem, aby se opravdu vždy pojistili. "I v základním cestovním pojištění je repatriace těla zpět do ČR zahrnuta," řekl tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. "U nás stojí pojištění přibližně 20 korun na den. Některé vzdálenější destinace mohou být dražší. Při zřízení pojištění přes internet mají klienti slevu 10 procent," dodal.



"Pojištění léčebných výloh obsahuje i repatriaci," řekl tiskový mluvčí Jiří Cívka z pojišťovny Axa Assistance. "I léčebné náklady v zahraničí jsou velmi nákladné. Lidé se tak mohou vrátit ze zahraničí a zjistit, že je čeká v podstatě splácení další hypotéky," dodal Cívka s tím, že se cena cestovního pojištění pohybuje v několika korunách za den. "Je to okolo 13 až 15 korun. V porovnání s náklady, které pak na nepojištěné lidi čekají, to jsou drobné," dodal.