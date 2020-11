Nepokoje na Maradonově pohřbu! Vládní palác musel být uzavřen

Záběry ukazují, že do argentinského hlavního města dorazily tisíce lidí, aby uctily památku zesnulého fotbalového velikána. Před prezidentským palácem se sešly davy lidí, aby se poklonily ostatkům zbožňované ikony.

Thousands of Argentines stand in tightly-packed lines to attend Diego Maradona's funeral service at the Casa Rosada presidential palace in downtown Buenos Aires, with officials facing growing criticism for keeping schools closed due to COVID-19. pic.twitter.com/uYQT5L44Ho