Nepovedená lávka na Žďársku se musí reklamovat! Už zase

Město přišlo na to, že stavební firma znovu zpackala opravu zábradlí. Tentokrát podle radnice nepoužila správné upevnění. "Díry zavařil, šrouby dal, kam se vešlo. Není to podle projektu, není to zpracované tak, jak to má být. Takže jsme to reklamovali," uvedl Matěj Papáček, mluvčí žďárské radnice.

Tohle ale nejsou rozhodne první problémy nové žďárské lávky pro pěší. Tenhle projekt za pět milionů korun se moc nepovedl. V létě se sotva po dokončení ukázalo, že dělníci namontovali na pěší lávku zábradlí naopak. Nedalo se tak pod ní prakticky projet.

Zábradlí sahalo až téměř k hladině řeky. Začalo se jí říkat žďárská gilotina. Aby člověk projel, tak si musel na lodi lehnout, aby se nepraštil do hlavy. Lávka pak při deštích fungovala jako bariéra a voda ohrožovala obyvatele v okolí.

"Když ta voda neprojde hladce, tak nás to tady zatápí," svěřila se v létě tamní obyvatelka, Jiřina Polednová. "V rámci těch nedodělků bude zábradlí namontováno tak, jak má být," uvedl tehdy mluvčí Papáček.

Pak se ale ještě ukázalo, že konstrukce lávky není odolná a musela se opravit. Aktuální nedodělky musí firma dát do pořádku do poloviny února. Žďárska radnice doufá, že už půjde o poslední reklamaci.