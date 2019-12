Mladí řidiči si více uvědomují nebezpečnost telefonování za jízdy

Nebezpečí telefonování za jízdy si díky kampani Nepozornost zabíjí nejvíce uvědomili ti nejmladší řidiči ve věku od 18 do 29 let. V březnu loňského roku považovalo takové chování za velmi nebezpečné jen 20 procent z nich, v říjnu už to bylo 40 procent. Vyplývá to z údajů agentury STEM/MARK.



"Snaha být nepřetržitě online a kontrolovat nové zprávy je stále rozšířenějším návykem. Řidiči sice uznávají, že telefon za volantem je nebezpečný, velké procento z nich ho ale přesto bere do ruky a nechá se jím rozptýlit. Podle hloubkové analýzy nehod je ale právě nepozornost nejčastějším faktorem, který přispívá ke vzniku nehody. Roli hraje ve více než 40 procentech nehod,“ řekl vedoucí oddělení bezpečnosti provozu BESIP Tomáš Neřold.



Snížil se dokonce počet mladých řidičů, kteří při řízení drželi mobil v ruce z asi 25 procent na asi 17 procent. Ve všech věkových skupinách se také zvedl počet řidičů využívajících handsfree.



Projekt Nepozornost zabíjí, na němž spolupracuje Česká asociace pojišťoven (ČAP), BESIP a policie, varuje nejen před používáním mobilu za volantem, ale také při chůzi na silnici nebo přes přechod.