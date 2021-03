Ve Slavíkové ulici v Praze se v pondělí stala kuriózní nehoda. Řidič bílé Toyoty naboural do dveří stříbrné Škody Superb ve chvíli, kdy řidič otevíral dveře směrem do silnice. Jedoucí auto poté narazilo do dalších vozů. Detaily nehody uvidíte ve videu.