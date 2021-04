Nepřebíral dopisy od soudu, chtěl se vyhnout vězení. Muže chytili na kole

Ostrovští policisté si 15. dubna odpoledne všimli muže na kole a rozhodli se ho zastavit. Čtyřiačtyřicetiletý muž ale zřejmě tušil, proč jej chtějí policisté zkontrolovat, a když uviděl zapnuté majáky, chtěl na kole ujet.

Vydal se do centra města, kde se chtěl policejní hlídky zbavit. Policistům však pomohli kolemjdoucí i řidiči, kteří jim ukázali směr, kterým cyklista ujížděl. Nakonec se policistům podařilo muže dopadnout pod nájezdovou rampou v areálu ostrovských uhelných skladů.

Zjistili, že jde opravdu o hledaného muže, který si nepřebíral poštu od okresního soudu a vyhýbal se tak nástupu do vězení za krádeže. Muž měl po dopadení policistům tvrdit, že o dopisech nic nevěděl, a proto tedy do vězení nenastoupil. Hledaného na místě zadrželi, a ještě ten den byl převezen do věznice, kde by si měl podle informací TV Nova odsedět dva roky.