Škola bere děti do mešity, zuří naštvaný táta Michal. Napsal učitelce

"Vážená paní učitelko. Nepřeji si, aby moje dcera navštěvovala muslimské mešity a ještě kvůli tomu musela měnit svůj styl oblékání," napsal naštvaný otec Michal, který dopis zveřejnil na facebooku i s vysvětlením.

"Jako dělají si ve škole pr*el? Dneska mi moje dcera oznámila, že mají jako součást dějepisu návštěvu mešity, ale ještě navíc tomu musí vhodně přizpůsobit oblečení, aby nikoho nepohoršovali. Kde to proboha žijeme? Nejsem rasista, ale tohle mi vadí. Co bude dál?," zuří Michal.

"Na gympl s burkou a po obřízce?," dodal s tím, že jeho příspěvek vyvolal vlnu negativních reakcí. "Strhl se tady šílený kotel urážek. Nejsem rasista, jak jsem nazýván... Pouze nechci, aby moje děti musely chodit poslouchat podobné výlevy," vysvětlil.

"Nikdy jsem nic podobného neslyšel v kostele a do divadla nosíme slušné oblečení. Ale vadí mi jakékoli nabádání k nenávisti a ponižování žen. Zažil jsem chování islámu k dceři několikrát na dovolené a tohle si prostě nepřeji," dodal. "Vy, kdo mě urážíte a nazýváte rasistou, pošlete si do mešit svoje děti a na moje se vykašlete," řekl.

Příspěvek sdílelo přes 500 lidí a získal stovky komentářů. "Upírat svému dítěti rozhled, vzdělání a poznání je opravdu velmi hloupé. Asi se nejspíš bojíte, že dcera by mohla získat větší rozhled než vy a nakonec z vás bude mít prču. Právem," myslí si Daniel.

"Určitý dress code je vyžadován na různých místech a je vhodné jej dodržovat, nebo se pletu?" komentoval další muž. "Do kostela také nemůžete jít, jak se vám zlíbí, tak si ty xenofobní kecy nechte od cesty," reagovala Kateřina.

Otec Michal se ale dočkal i souhlasných komentářů. "Naprosto souhlasím s vámi. Žijeme v ČR, ne v islámské krajině! Pokud paní učitelka má potřebu uznávat tohle náboženství, ať tak činí, ale sama! Pokud si rodič nepřeje, ať do toho zatahuje děti, tak ona to musí respektovat!" myslí si Věra. "To bych nikdy nedovolil! Jsme Češi" dodal další muž.