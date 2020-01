Nepřeplácíte za nevýhodné pojištění? Víme, jak ušetřit tisíce

"Zjistili jsme, že až 70 % lidí má pojištění špatně nastavené. Pak se stává, že pojišťovna škodu neproplatí. Právě kvůli tomu, že smlouva třeba není aktuální nebo nekryje všechno, co je třeba," komentuje situaci v Česku Aleš Žárský, ředitel on-line pojišťovací služby rixo.cz. Tu mohou zákazníci v ostrém provozu využívat od poloviny ledna.

Spoléhat na vlastní znalosti nebo pojišťovnu, u které máte pojistky, se nemusí vyplatit. Pojištění totiž vůbec nemusí sedět vašim individuálním potřebám nebo požadované výši plnění. Často ale nepomůže ani finanční poradce, který vám může nabízet pouze produkty institucí, se kterými má smlouvu nebo ze kterých má sám nejvýhodnější provizi, a ty opět nemusí sednout vašim požadavkům.

Špatně se v pojištěních také orientuje v případě, že je máte každé u jiné instituce. Možná zbytečně platíte dvojmo za stejné pojištění, zastaralé pojištění už neposkytuje potřebnou výši plnění, nebo vynakládáte přehnané částky za ochranu, kterou využijete minimálně, zatímco na důležitých věcech šetříte, protože už vám ze sumy, kterou jste ochotni za nejrůznější pojištění platit, tolik nezbylo.

Nedostat od pojišťovny v případě pojistné události ani korunu můžete také proto, že se na vás vztahuje tzv. výluka z pojištění, o které jste se nedozvěděli, nebo že jste prošvihli termín splatnosti a vaše ochrana již neběží. Případně že pro takovou situaci vůbec pojištění nejste.

"Velmi často se u klientů setkáváme s chybou, že buď vůbec nemají odpovědnost běžného života, nebo ji mají na velmi nízké krytí, třeba jen na půl milionu, což je podle nás nedostatečné," komentuje častou chybu Aleš Žárský. Například pokud jste na procházce se psem a ten se vám vytrhne a způsobí dopravní nehodu, může jít o statisíce. Ty vám může dobře nastavená "pojistka na blbost" pomoci pokrýt.

Díky jednoduchým on-line kontrolním službám jako rixo.cz stačí nahrát své pojistné smlouvy. Služba pojistky zkontroluje a dostanete do týdne zdarma zhodnocení, jak si stojíte. "Dokáže to opravdu každý a díky pár minutám, které tomu věnujete, můžete ušetřit spoustu peněz a nepříjemností při řešení škodních událostí,“ radí Aleš Žárský.

Smlouvy tak navíc budete mít přehledně na jednom místě a nebudete je muset hledat ve spletitých podmínkách na stránkách jednotlivých finančních institucí. To vám pomůže mimo jiné ohlídat si důležité termíny, jako konec fixace, výročí smlouvy nebo termín splatnosti.

Služba kontroluje, jestli jsou vaše smlouvy správně nastavené, jestli kryjí vše, co je potřeba, nebo zda nejsou předražené. Do kontroly je zahrnuto mnoho různých parametrů, jako jsou výluky, spoluúčasti či odlišné územní platnosti a rizika. Rixo.cz sleduje více než 1200 parametrů, například u aut je to více než 320 parametrů.

František H. ze Sušice si touto službou nechal zkontrolovat povinné ručení na své osobní auto. Za to původní platil 3300 Kč ročně s limitem plnění 35 milionů korun a základními asistenčními službami. Tato smlouva měla nízké limity a vysokou cenu, služba Františkovi nabídla novou smlouvu za 2199 Kč ročně s navýšením limitu plnění u povinného ručení z 35 milionů na 100 milionů a zvýšením úhrady asistenčních služeb z původních 2 000 Kč na 3 000 Kč. Ušetřil na jediném pojištění více než 1 000 Kč ročně, navíc jako bonus získal první škodu bez vlivu na bonusy.

Výsledné hodnocení vám jednoduchým jazykem a pomocí přehledné grafiky ukáže, jak si smlouva stojí v porovnání s jinými možnostmi na trhu. Pokud je možné smlouvu vylepšit, rixo.cz vám hned nabídne možnosti, které mají lepší podmínky. Novou smlouvu můžete mimochodem uzavřít snadno přímo v této službě, odpadá tedy čas strávený v pojišťovně nebo na schůzce s finančním poradcem. Často navíc není nutné vypovídat smlouvu a složitě ji převádět jinam, pojistka se dá většinou vylepšit i u vaší stávající pojišťovny, což je proces mnohem jednodušší.