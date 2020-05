Nepřijali nám dítě do školky, zoufají si rodiče. Úřad radí, jak mají postupovat

Boj o mateřské školky už odstartoval. Rodiče mohli v uplynulých dnech posílat přihlášky a nyní netrpělivě čekají, jak to dopadne. Tato situace panuje například v městské části Praha 6, kde si rodiče na sociálních sítích stěžují, že žádné z jejich přihlášek nebylo vyhověno. Radnice je však uklidňuje, ať počkají. Systém totiž umožňuje, aby bylo jedno dítě přijaté do deseti škol, zatímco druhé do žádné.

"Co mám dělat, když mi dítě nepřijali ani do jedné školky?" Tímto a podobnými dotazy se to v posledních dnech hemží nejen ve skupině pro Prahu 6. Někteří rodiče si podali několik přihlášek a žádné z nich nebylo zatím vyhověno. Jiní s hrůzou zjistili, že jsou v pořadí pod čarou až na 70. místě, i níž. Zoufalství však podle úřadu Městské části Praha 6 není na místě. Každý rok je prý situace stejná.

Praha 6 je zřizovatelem celkem 33 mateřských školek a systém je nastaven tak, že rodiče mohou poslat žádosti klidně do všech z nich. Počet není nijak omezen. "To znamená, že jedno dítě je vedeno v několika školkách," říká Kateřina Maršálová z tiskového oddělení úřadu. Jedno dítě tak mohou přijmout úplně ve všech školkách a druhé naopak v žádné.

"Díky našemu elektronickému systému rodiče mohou sledovat pořadí svého dítěte. Jenže zatímco systém je k nahlédnutí již nyní, teprve 18. května budou rodiče odevzdávat zápisový lístek do jedné konkrétní vybrané školky. Tím se pořadí zásadně změní a panika je tudíž předčasná," uklidňuje rodiče Maršálová. Doporučuje jim nestresovat se a počkat.

"Ředitelky při přijímání dětí postupují dle předem zveřejněných kritérií, kdy přednost mají děti, které mají trvalé bydliště v Praze 6 a přednost mají starší děti před těmi nejmladšími," dodává Maršálová. Kapacity školek v Praze 6 jsou na hraně. Rodiče dětí z jiných městských částí by s přijetím podle Maršálové tudíž počítat neměli. "Naše školky dokážou jen tak tak pojmout děti z Prahy 6," řekla.

Z hlediska kapacit mateřských školek na tom Praha dlouhodobě není úplně nejlépe. Podle České školní inspekce ve školním roce 2018/2019 byla situace nejhorší v okrese Brno-město, který je mapě znázorněn červenou barvou značící nízký podíl kladně vyhodnocených žádostí.

Na druhém místě je okres Plzeň-město. Následují ho okresy Kladno, Ústí nad Labem, Liberec, Zlín a Praha. Nejlepší je situace v okresech, které jsou na mapě znázorněné modrou barvou. Ta převažuje především na jihu a severozápadě Čech.

"Počet mateřských škol v ČR v posledních letech stále mírně stoupá. Pozitivní je,že počet odmítnutých žádostí o přijetí dítěte se oproti předchozímu školnímu roku mírně snížil (o 433 žádostí), celkově činí jejich podíl 21,3 % z celkového počtu. I tak je toto číslo poměrně vysoké a zejména v některých lokalitách jsou kapacity mateřských škol stále nedostatečné," píše Česká školní inspekce ve zprávě vydané na konci minulého roku.

"V některých oblastech jsou bez potíží přijímány i děti mladší tří let, v jiných jsou mateřské školy nedostupné pro tříleté i starší. Podíl odmítnutých žádostí o přijetí dětí ve věku od dvou do tří let činil v roce 2019 34,3 % (předchozí rok to bylo 35,5 %), u žádostí dětí tříletých to bylo 16,8 % (předchozí rok 21,8 %)," upřesňuje školní inspekce.