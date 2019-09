Nerovný souboj. Za někoho žádali o kotlíkovou dotaci roboti, tvrdí Piráti

Začíná se rýsovat skandál kolem kotlíkových dotací. Piráti tvrdí, že žadatelé nemají rovné šance. Žádosti totiž prý za některé lidi podávají takzvaní roboti - programy, které to dokážou daleko rychleji než běžní žadatelé. Problém se vyskytl v Jihočeském kraji. Situaci prověřuje ministerstvo životního prostředí.

Živo bylo minulé pondělí v 6 hodin ráno před budovou krajského úřadu v Českých Budějovicích. Lidé, kteří si mysleli, že svůj starý kotel vymění za nový, byli rozčarovaní. Systém kolaboval a znovu nabíhal.

"Jsem to zkoušela každých 10 minut. A takhle jsem to zkoušela až do tři čtvrtě na jednu. Otevřeli bránu úplně někomu jinýmu, než obyčejným lidem," zlobila se paní Jana z Českého Krumlova.

Stejné problémy měla i Miroslava z Dačic. "Zkoušela jsem to v šest – nic, v půl sedmé – nic, o půl osmé – nic. Mám postiženou holku, takže jsem ji musela odvézt do školy. Podařilo se mi to nahrát až ve 13. hodin," řekla pro TV Nova Miroslava.

Mnoho lidí to muselo vzdát a odejít do práce. "Některé firmy používaly pro urychlení svých žádostí i naprogramované roboty," prozradil Petr Vobejda, vedoucí Odboru informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje.

To kritizoval pirátský poslanec Lukáš Kolářík. "Já si myslím, že se jedná o podvod. Protože takový ten klikací závod mezi robotem, ten člověk nemůže nikdy vyhrát," řekl Kolářík.

Zatímco běžný žadatel otevírá stránku úřadu minimálně 15 vteřin, robot už má přihlášeno několik desítek lidí. A podle poslance dokáže prolomit i protirobotické heslo. "Tam nebyl obrázek, ale znaky, takže pro toho robota to byla maličkost," dodal Kolářík.

Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Dominiky Pospíšilové bude na kotlíkové dotace mezi lety 2015 a 2020 vyhrazeno 10,5 miliardy korun. Peníze ale mizí rychle. V jižních Čechách to nyní bylo 302 milionů korun - systém měl velké potíže. Ve Středočeském kraji se rozdělilo 515 milionů během dvou minut. A v Moravskoslezském kraji 380 milionů za rekordních 54 vteřin.

Jihočeský krajský úřad se brání, že podmínky byly nastavené správně. "Ty možnosti byly pro všechny stejné," řekl televizi Nova Jan Návara, vedoucí Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu. Podle vedoucího odboru legislativy a vnitřních věcí Lukáše Glasera není na stole úvaha, že by dotační výzva měla být zrušena.

To, jestli to tak zůstane, už prošetřuje ministerstvo. "Více bychom měli vědět již v průběhu tohoto týdne," dodala Pospíšilová.

Podle Koláříka je načase systém změnit. Ale ne návratem k osobním podáním žádostí. Tehdy totiž fronty často vystáli placení lidé.