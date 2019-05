Ministerstvo vyzývá: Nesekejte trávu! To nestačí, zlobí se lidé

"Delší vegetace lépe zadržuje vláhu a pomáhá biodiverzitě. Proto jak obcím, tak jednotlivcům doporučujeme omezit počet sečí a nechat trávu růst.“ Tuto výzvu zveřejnilo na sociálních sítích Ministerstvo životního prostředí.

A okamžitě se ozvala vlna kritiků. "Je potřeba v naší krajině udělat mnohem větší změny, než to hrát na výšku posekání trávy… Tohle bych čekal jako apel od radnic, ale od ministerstva? To má mít věší ambice, jako například zamezení nekonečných lánů polí, jejich fragmentaci, či omezování používání některých herbicidů a pesticidů,“ reaguje na výzvu Petr Brož ze Strany zelených.

"Já bych spíš poprosila Ministerstvo životního prostředí, aby poprosilo Ministerstvo zemědělství, aby se chovalo sakra už jako řádný hospodář. Řešit trávníky je sice fajn, ale první se musí řešit lány řepky a kukuřice a lesy,“ má jasno v diskusi pod příspěvkem Martina a podobný názor mají i další. Ministerstvo tvrdí, že se o to snaží. "S ministerstvem zemědělství samozřejmě komunikujeme a snažíme se dělat, co je v našich silách,“ reaguje úřad.

To ale lidem evidentně nestačí. "Dělat, co je ve vašich silách evidentně nestačí. Promiňte, ale až se mě jednou děti budou ptat "A tati, proč je v Čechách poušť?", tak jim s pocitem práva rozhodně neřeknu "To víte děti, MŽP dělalo, co bylo v jejich silách. Ale jejich ministr dostával penízky od pána, takže vlastně jen žvanili a žvanili a žvanili…“ A prosím: Vykašlete se na zachytávání dešťovky a radši ty prachy dejte na odstranění melioraci z polí,“ píše rozzlobený Ondřej.