Neslyšícího muže kopli do hlavy, v nemocnici bojuje o život

Další případy násilností vyšetřují bratislavští policisté. V pátek se v centru města střílelo, v noci na sobotu nejprve napadl agresor tři Afričany, další muž pak kopnul do hlavy 22letého mladíka, který je navíc neslyšící. S krvácením do mozku ho převezli do nemocnice, kde bojuje o život.