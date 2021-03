Nesmysl, děti do školky nedáme. Rodiče se bouří proti rouškám i testům

Vlnu odporu vyvolal mezi čtenáři TN.cz materiál, který do mateřských škol rozeslalo ministerstvo školství a který počítá s tím, že návrat předškoláků do tříd bude podmíněný pravidelnými testy na covid a nošením roušek. Že může být dodržování plánovaných opatření náročné, přiznávají i hygienici.

V dokumentu, o němž TN.cz informovala už v pondělí, se mimo jiné uvádí, že děti ve školkách budou muset být maximálně v patnáctičlenných skupinkách a bude pro ně povinná "zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO (mimořádného opatření) ministerstva zdravotnictví." Tedy podle všeho chirurgická rouška.

Navíc se mají děti v mateřinkách dvakrát týdně antigenně testovat, zda nemají covid-19. Ministerstvo počítá také s tím, že se skupiny předškoláků nebudou mezi sebou míchat. Návrat do tříd se má ovšem týkat jen těch, pro něž je předškolní výuka povinná, ne všech žáčků mateřinek. Konkrétní datum nicméně ministerstvo neuvedlo.

Mezi čtenáři TN.cz, z nichž řada je sama rodiči malých dětí, vyvolal plán ministerstva velkou vlnu nevole a odporu. Navržená opatření někteří považují za nesmyslná, jiní vzkázali, že kvůli testům a rouškám své ratolesti do školky vůbec nepošlou.

"Malé děti v rouškách několik hodin? To může vymyslet jen idiot. Chudáci děti a jejich zdraví," nebere si servítky Jířa Chlumecký. "Syn má strašný kašel po chvilce v roušce. To snad nemyslí vážně!" zhrozila se Darina Štanglerová.

"Respektuji a dodržuji skoro všechna nařízení, ale tohle je i na mě moc! To se snad zbláznili, takhle "mučit" i ty nejmenší ve školkách. To ať se jdou s nějakou povinnou předškolní docházkou bodnout," kroutí hlavou Petra Šulcová.

O duševním zdraví zaměstnanců ministerstva má pochyby i Aneta Míčová Kováčová. Ta má výhrady k testování i rouškám. A děti tak prý do školky nepustí ani náhodou. "V žádném případě nedovolím, aby se moje dcerka předškolního věku 2x týdně testovala," přidává se Evička Kaňková.

"A byl se někdo z vlády podívat, jak probíhá takový den ve školce? Vždyť tam některé děti tráví 10 hodin! Každou chvíli někdo brečí a bude si nudlit do roušky. Nebo tam děti svačí, obědvají, zase svačí, a dokonce i spí. A kdo je bude testovat? A když vyjde pozitivní, tak ho strčím do kumbálu, než si přijdou rodiče? A proč mají mít negativní děti roušku?" spustila lavinu kritiky Nikol Tvarohová.

Redakce TN.cz oslovila s žádostí o komentář rozeslaných pravidel pro předškoláky také hygieniky. Mluvčí těch středočeských Dana Šalamunová přiznává, že bude náročné děti v rouškách uhlídat. Navíc by si je měly často měnit.

"Je potřeba dohlížet na to, aby byly (roušky) po určité době měněny a aby je děti nosily, aby to nepostrádalo svůj smysl. Až na výjimky, kdy budou například jíst. Největší důraz je na dodržování neměnných skupinek dětí," řekla TN.cz Šalamunová. Podle ní je návrat dětí do kolektivu žádoucí, podle ní mohou nyní strádat, protože nevidí kamarády.

Poslechněte si rozhovor s mluvčí hygieniků: