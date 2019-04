Nesnídáte a jíte pozdě? Šance, že přežijete infarkt, jsou nižší

Nesnídat a jíst pozdě večer. To je kombinace, která lidskému tělu vůbec neprospívá. Říkají to vědci z brazilské univerzity v Sao Paulu, kteří přišli s výsledky průzkumu poté, co sledovali 113 lidí, jež v minulosti utrpěli infarkt.



Zjistili, že ti, kteří pravidelně vynechávají snídani a jedí méně než dvě hodiny před spaním, mají v případě infarktu daleko nižší šanci na přežití, než lidé, kteří dodržují režim.







"Odborníci se domnívají, že s ranním jídlem tělo přes den spálí více kalorií a srovná se mu hormonální hladina. Cítí se tedy i lépe," píše Daily Mail.



57 % zkoumaných účastníků přeskočilo snídani alespoň třikrát týdně, 51 % mělo pozdní večeři třikrát týdně a 41 % vynechávalo snídani a večeřelo pozdě. Třetí zmíněná skupina měla podle výsledků až pětkrát větší rizikovost návratu srdeční příhody.







"Akademici, kteří uveřejnili výsledky v Evropském magazínu preventivní kardiologie (European Journal of Preventive Cardiology) dodali, že způsob, jak něco udělat pro své zdraví, je opravdu jednoduchý," uvádí Daily Mail. Stačí zkrátka správně jíst.