Nespavost zabíjí! Málo odpočinku vede k více infarktům i mrtvicím

Pro nespavce je to zpráva, která by je mohla budit ze sna - pokud by už tedy neměli problémy vůbec zahmouřit oči. Rozsáhlá studie čínských vědců totiž potvrdila, že problémy se spaním vedou k nejrůznějším zdravotním problémům.

A to včetně těch nejzávažnějších jako jsou infarkty a mozkové příhody, píše britský Daily Mail, který na studii upozorňuje. Vědci sledovali 480 tisíc lidí s průměrným věkem 51 let po dobu deseti roků. Účastníci přitom neměli na začátku sledovaného období žádné srdeční problémy.

Během deseti let, kdy vědci sbírali data, zaznamenali 130 032 případů mrtvic, infarktů a kardiovaskulárních onemocnění. Lidé, kteří trpěli pravidelně všemi třemi znaky nespavosti (neschopnost usnout, předčasné probouzení, neschopnost se přes den soustředit kvůli mizernému spánku), měli o 18 procent vyšší šanci, že se u nich výše zmíněné nemoci objeví.

Lidé, kteří se "jen" budili příliš brzy a nemohli znovu usnout, měli riziko vyšší o sedm procent. Ti, kteří se nedokázali přes den soustředit kvůli tomu, že si v noci neodpočinuli, byli ke smrtelným nemocem oběhové soustavy náchylnější o 13 procent.

Spojení mezi nespavostí a nemocemi srdce přitom bylo silnější u mladých dospělých, kteří na začátku sledovaného období netrpěli vysokým krevním tlakem. Proto vědci doporučují, aby se budoucí studie zaměřili právě na tuto rizikovou skupinu.