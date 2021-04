Češi dluží na hypotékách 1,3 bilionu! Tisicům hrozí, že o bydlení přijdou

Celkem 1,3 bilionu korun dlužili na konci loňského listopadu Češi na hypotékách. V prodlení bylo 0,86 procenta úvěrů. "V selhání by mohlo skončit pouze kolem 20 procent z celkového objemu nevýkonných hypotečních úvěrů, tedy přibližně 0,18 procent z celkového objemu nesplacených hypotečních úvěrů," popsal obchodní ředitel developerské společnosti JRD Pavel Krumpár.



Podle odhadů JRD by se na trh mohlo v letech 2021 až 2023 dostat asi 2140 bytů. To se může zdát na první pohled mnoho. Může to dokonce vzbudit naději, že by se tento počet mohl promítnout do snížení, nebo alespoň nezvyšování cen nemovitostí. Tak tomu ale není.



"Samotná Praha potřebuje až 10 tisíc nových bytů ročně. Byty z nesplácených hypoték tak budou jen malou kapkou v moři potřebných nových bytů. Selhávající hypoteční úvěry proto budou mít tíživý dopad spíše na samotné dlužníky než na realitní trh," dodal Krumpár.

Anketa Máte problém splácet hypotéku? Ano, jsem v prodlení 10 3 hlasy Splácet zvládám, ale jen tak tak 24 7 hlasů Ne, se splátkami nemám potíže 66 19 hlasů Hlasovalo 29 lidí.

Krumpár také poznamenal, že Češi oproti zbytku Evropy nemají se splácením hypoték problémy. "Ideální podmínky, které přispívaly k nízkému podílu nevýkonných hypotečních úvěrů, nemusí ovšem v letošním roce pokračovat. Při predikci vývoje je proto vždy nutné vycházet z aktuální situace, protože ji může ovlivnit každá významnější změna ve společnosti nebo v ekonomice, například prudký nárůst nezaměstnanost," vysvětlil.

