Nestabilní svah, výletní zámeček v Ústí ohrožuje padající skála

Skalní blok u zámečku se začal rozpadat. Uvolňují se z něj velké kusy kamene, které padají ze svahu a ohrožují chodce. Jde o stranu ve směru do centra města. Přímo nad skálou je zámecký sportovní areál. Ten podle statika zatím ohrožen není.

Magistrát tam nechal nainstalovat provizorní pletivo a i to už muselo zachycovat balvany. Do října by se mělo začít se zajištěním svahu. Práce vyjdou na 700 tisíc.

Hned potom ale přijdou na řadu práce, které by měly svah už navždy zabezpečit. Tam už se náklady odhadují na miliony.

Přesně před 11 lety se kvůli problémům se svahem u Větruše zřítila část nově postavené opěrné zdi. Poblíž zřícené promenády se tehdy pohybovali turisté. Nikomu se nic nestalo. O týden později následoval další sesuv. Podél zámečku se proto musely vybudovat nové opěrné zdi za více než 90 milionů.