Dítě vypadlo z okna na Vyškovsku! Propadlo sítí proti hmyzu

Malé dítě vypadlo z okna ve středu k večeru na Vyškovsku v Jihomoravském kraji. Za pádem stálo nedostatečné zabezpečení okna. Chránila ho jenom síťka proti hmyzu, která se ale bohužel uvolnila, a tak děťátko před pádem nemělo co ochránit.



Na místo dorazili záchranáři a také vrtulník. "Zdravotníci malému pacientovi poskytli kyslíkovou terapii, zaléčili jej a zafixovali do límce a vakuové matrace," sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová. K vyloučení vážnějších zranění následně dítě transportoval vrtulník na ARO Dětské nemocnice v Brně.



Záchranáři proto varují, aby lidé zabezpečení svých domácností nepodceňovali. Malé děti, obzvláště batolátka, jsou velmi rychlé a zvědavé. Je důležité být neustále ve střehu, protože i pár vteřin nepozornosti může vést k velkému neštěstí.



Jak správně domácnost zabezpečit?



Dítě by se vůbec nemělo dostat na balkon! Je proto potřeba úplně mu zablokovat přístup na něj. "V dnešní době existuje celá řada zábran a pojistek, rodiče by je měli využít. Je to jen malá finanční a časová investice, která dítěti zajistí bezpečí," konstatovala Bothová.



To stejné platí i o otevřených oknech. "I když se rodič domnívá, že je okno dostatečně vysoko a dítě na něj nedosáhne, není to pravda," upozornila mluvčí. Děti jsou vynalézavé, a není proto pro ně problém dostrkat si k oknu krabici, židličku nebo třeba i velkou hračku. Na tu si pak vylezou a nebezpečí je na dosah.



"Pokud je v domácnosti dítě, pak by se okna měla otevírat jen takzvaně na ventilačku. A je třeba mít na paměti, že síťka proti hmyzu nezabrání tomu, aby dítě z okna vypadlo," dodala Bothová.