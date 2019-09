Nešťastný pátek 13.? Mladé páry si tento den vybírají k uzavření sňatku!

Svatba v pátek třináctého mladým svatebčanům nevadí. Věří, že smolný den jim přinese šťastné manželství a pokud to bude občas ve vztahu skřípat, mají prý alespoň vysvětlení.

"Tak kdyby to nevyšlo, máme to aspoň na co hodit," řekla TV Nova nevěsta Johana Křenková Hergetová. Smolný pátek neodradil ani Davida a Kristýnu, kteří si vyměnili prstýnky v Praze. Že na nich mají vyražené datum, kterému se ostatní vyhýbají, považují za dobrý vtip. "Je to taková recese," popsali.

V pátek třináctého podle pověry ukřižovali Ježíše ale statisticky je to stejně smolný den jako každý jiný. Přesto se mu svatebčané radši vyhýbají a na pátek připadá nejmíň sňatků z celého léta. Volného termínu využili i novomanželé z Brna.

Psychologové ale toto datum zařadili už i na seznam fobií. Chorobný strach z pátku třináctého označují jako paraskavedekatriafobie.