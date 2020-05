Neštěstí na letišti! Muže srazilo přistávající letadlo, na místě zemřel

Letadlo americké společnosti Southwest Airlines letící z Dallasu do Austinu mělo ve čtvrtek večer nepříjemnou nehodu. Na dráze stál muž, kterého letoun při přistávání srazil. Podle informací amerického Federálního úřadu pro letectví měl pilot muže spatřit ve chvíli, kdy se letadlo dotklo země. Při srážce neměl šanci, na místě byl mrtvý.

Neví se, zda je oběť zaměstnancem letiště nebo někým "zvenčí". Okolnosti podivné nehody také zatím nejsou známé. "Událost je v současné době předmětem vyšetřování, více informací poskytneme, jakmile budou k dispozici," uvedlo austinské letiště na twitteru.

Podle zpravodajského webu CBSNews se měl pilot pokusit člověku na dráze vyhnout, to se mu ale nepodařilo. Posádka letadla pak našla mrtvolu, mělo se jednat o dospělého muže. Z 53 cestujících se nikdo nezranil. Na případu se podílejí vyšetřovalé z Federálního úřadu pro letectví, kteří pomáhají policistům z místního oddělení.

.@CBSNews has obtained a photo of @SouthwestAir 1392 that shows damage to one of the engines of the 737 that may be related to the body found on the @AUStinAirport runway tonight. One of the pilots reported seeing a person as they touched down. Person was killed. pic.twitter.com/114hmOI2Pu