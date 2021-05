Netolický končí v dozorčí radě pošty. Odvolal ho Hamáček, neřekl mu to

Ministr vnitra Jan Hamáček odvolal z postu člena dozorčí rady České pošty spolustraníka a pardubického hejtmana Martina Netolického. Jeho odvolání přišlo jen den potom, co vyšlo najevo, že Netolický mluvil s novináři o Hamáčkově cestě do Moskvy.

Ministerstvo vnitra v čele s Janem Hamáčkem (ČSSD) odvolalo hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (ČSSD) z dozorčí rady České pošty, oznámil web info.cz. "Nejsem zahořklý, beru to jako skutečnost. Naopak mi zůstane víc prostoru pro práci v Pardubickém kraji. Necítím zášť," vyjádřil se Netolický s tím, že se pokoušel Hamáčka kontaktovat.

"Já jsem telefonoval panu ministrovi. Chtěl jsem mu poděkovat za spolupráci bohužel se mi nedařilo se s ním spojit. Tak jsem mu napsal na sociální síť a popřál mu hodně úspěchu," dodal Netolický.

Na jeho místo má nastoupit jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Netolický se měl o svém odvolání dozvědět právě od něj, nikoliv od samotného Hamáčka.

Odvolání přišlo pouhý den poté, co Netolický mluvil s reportérem Seznam Zpráv o schůzce s Janem Hamáčkem, na které mu měl říct, že chce v Rusku získat milion vakcín Spunik V. Plánovaná cesta do Moskvy se intenzivně řešila především v souvislosti s výbuchem muničních skladů ve Vrběticích a odhalením informací o zapojení ruských agentů do incidentu.

Podle zjištění Seznam Zpráv měl Hamáček chtít v Rusku vyměnit vakcíny Sputnik V a uspořádání summitu Joe Bidena a Vladimira Putina v Praze za zamlčení kauzy Vrbětice. Na to konto ministr vnitra oznámil, že bude autora článku i Seznam Zprávy žalovat. Požaduje omluvu a deset milionů korun.