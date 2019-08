Netradiční NovaCup 2019. Běželo a jelo se tentokrát v noci!

"Těžko na cvičišti lehko na bojišti," - řekl si jeden cyklista a snažil před závodem trénovat. Vykoupal se ovšem poprvé, podruhé i potřetí. Pod stometrovou lávkou je devítimetrová hloubka. Drahá kola prý plavou, ta levnější nekompromisně klesají ke dnu. Potápěči ale budou nejdřív zachraňovat závodníky.

"Kdyby náhodou se jim nevycvakly klipsny, vyrazit je a zachránit je, dostat na břeh," popsal potápěč Jan Křídlo. Noční závod se okamžitě všem dostal pod kůži. "Pro mně tohle je premiéra se vším všudy," řekl bývalý hokejista Dominik Hašek. "Já jsem po zprávách hned sednul do auta, vyrazil jsem z Prahy, dorazil jsem 5 minut před startem," řekl moderátor Sportovních novin Štěpán Sokol.

V lese byla taková tma, že sportovní výbava málokomu pomohla. "Bohužel jsem neměl dobrou čelovku, nebylo tam moc dobře," popsal běžec.



"Jsou tam kořeny, jsou tam úzký cesty," popsal běžec. Běžce lávka nakonec nepotrápila. I cyklisté po ní jeli nečekaně bravurně. Jenže problémy přišly hned za ní. Na mokré pláště se nabalil písek a to závodníky sráželo k zemi.

"Technicky je to docela náročná trať," řekl vítěz cyklistického závodu NovaCup. Jedna ze závodnic spěchala nejen na trati, ale i ve chvíli, kdy proběhla cílem. Měla namířeno do práce a čekala ji noční. "Já jsem zralá do postele," popsala závodnice. Voda měla pětadvacet stupňů. Takže kdo se nevykoupal během závodu, udělal to hned po něm.