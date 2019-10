Netradiční pokus. Most 10 dní neuklízel v Chanově. Takto to dopadlo

Vedení města Most se chtělo přesvědčit, jak obyvatelé nechvalně známého sídliště Chanov uklízejí. Technické služby tam proto 10 dní neuklízely za jedním bytovým domem.

Lidé z Chanovského sídliště mají podle magistrátu stejné možnosti jako jiní obyvatelé Mostu. Můžou tedy využívat kontejnery na odpad a také mají možnost odpad třídit.

Jenže to, co tam lidé dokázali udělat za 10 dní, tomu nechtělo vedení Mostu uvěřit. Jak to tam vypadalo, ukázal mostecký magistrát. Podle vyjádření primátora je výsledek alarmující!

Tvrdí, že místní nemají vůli k běžnému nakládání s odpady, natož k jejich třídění. Lidé místo do popelnic odpadky totiž vyhazují přímo z oken na trávník a chodníky. To samozřejmě má za následek, že se k domům stahují hlodavci, jako myši a potkani, kteří se zbytky jídel živí.

Radnice chce situaci okamžitě řešit. Vedení města se snaží jít preventivní cestou a ukázat lidem, jak jejich nezodpovědnost týkající se nepořádku a špatného nakládání s odpady z domácností, dopadá. Například sociální pracovníci neustále obyvatele informují o možnostech sběrných dvorů. Další podobný pokus zatím město nechystá.