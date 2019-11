Netradiční pozdrav se nevyhnul ani princi! Camillu pošle zpět do Londýna

Přivítání na Novém Zélandu neznamená jen podat si ruce, následuje i tradiční pozdrav zvaný hongi, který princ Charles zvládl bez rozpaků. To jeho manželka Camilla vzájemné přitisknutí nosů a čel zřejmě chtěla mít rychle za sebou.

V Aucklandu na manželský pár čekal na přivítanou také tradiční maorský tanec haka, který v minulosti příslušníci původních kmenů tančili před bitvou. Tanec doprovázejí nejrůznější pokřiky, podupávání a grimasy.

Camilla a Charles si podobných vystoupení užili několik. Dárek v podobě tance si pro ně připravili i členové komunitního centra a místní děti vévodkyni předaly vlastnoručně vyrobenou kabelku.

Manželé mají na programu i návštěvu města Waitangi, kde v únoru 1840 podepsali představitelé britské koruny smlouvu s domorodými náčelníky. Bude to poprvé za 25 let, co zástupce britské královské rodiny toto město navštíví.

"Je to úžasná příležitost pro všechny Novozélanďany, potkat našeho budoucího krále," prohlásil koordinátor návštěvy Sean Palmer.

Prince Charlese čeká ještě návštěva Tuvalu a Šalamounových ostrovů. Jeho manželka, která se podle britských médií bojí létaní a chce ho omezit na minimum, už ho nedoprovodí a vrátí se do Londýna.