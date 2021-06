K netradičnímu případu vyjížděli svitavští strážníci. Někdo totiž ve večerních hodinách zasekl sekeru do střechy auta. Proč někdo sekeru do auta zasekl, není jasné. Policisté řeší i to, jestli se zaparkované auto stalo terčem žertíku nebo šlo třeba o pomstu.