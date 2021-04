Netradiční protest proti opatřením. Francouzskému premiérovi chodí poštou kalhotky

Zatímco některé státy v Evropě restrikce uvolňují, ve Francii budou trvat nejméně do poloviny května. Od konce března tam jsou otevřené jen nezbytně nutné obchody. Proti tomu teď začali velmi originálně protestovat prodejci spodního prádla, kteří chtějí otevřít.

Stovky dopisů už k francouzskému premiérovi Jeanu Castexovi dorazily a další jsou na cestě. V obálkách ale Castex kromě požadavků najde i kousky spodního prádla.

Akci kalhotky odstartovaly řetězce se spodním prádlem doslova po celé Francii. Po čase vyzvaly k připojení i jednotlivce. Po vládě a prezidentovi žádají udělení výjimky na zbytek lockdownu.

"Trvá to velmi dlouho. Nechci to ale moc kritizovat. Uvědomuji si, jak těžké to musí být v botách prezidenta Macrona," uvedla obyvatelka Paříže Michaela.

Byl to právě Jean Castex, kdo rozhodl, že se obchody se spodním prádlem nezařadí do základního a nutného zboží. Podle mnohých účastnic protestu premiérovi nedochází, že spodní prádlo je hygienická nutnost, nejen pastva pro pánské oči.

Z kalhotkové kauzy si hned začali dělat legraci vtipálci na internetu. Na jedné karikatuře Jean Castex doufá, že protestovat začnou i řezníci, aby mu místo spodního prádla začalo poštou chodit maso.

