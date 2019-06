Netradiční závěr vyučování. Děti musely pro vysvědčení pod vodu

Hosínští školáci si v úterý pro vysvědčení museli doplavat, a aby to nebylo tak jednoduché, museli pod hladinu - jako bájný Poseidon na ně na dně bazénu čekal pan ředitel.

"My léta letoucí rozdáváme vysvědčení vždycky nějak netradičně, nejsme zavření ve třídě," prozradil ředitel Základní školy Hosín Jan Čipera.

A ve třídě nezůstala zavřená ani paní učitelka. Na dno bazénu musela taky. "Musím říct, že to bylo úžasné. Že jsem z toho měla poprvé strašný strach, že jsem šla takhle pod vodu, ale bylo to skvělý," prozradila učitelka Jana Matějková.

Mezi školáky z Hosína štáb TV Nova marně hledal alespoň jednoho, komu by se pro vysvědčení vůbec nechtělo. "Moc se mi to líbilo a bylo to nejlepší vysvědčení za první stupeň," chválili si netradiční předávání. Jiné motivovalo to, jaké vysvědčení na ně v bazénu čekalo. "Měl jsem tam samý jedničky," prozradil další z žáků.

Na závěr roku prý nezapomene nikdo. Žákům ho bude připomínat i zalaminované vysvědčení, které by se jinak v bazénu rozmočilo. A kantorům prý tentokrát nevadilo ani to, že se pod vodou ošidili o květiny od žáků. Naopak žáci možná ocenili, že jejich učitelé protentokrát měli při předávání vysvědčení ucpaná ústa.