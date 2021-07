Neuvěřitelná proměna prince Harryho, dohnalo ho rodinné prokletí!

Zatímco William se snažil pleš dlouhé roky maskovat, Harry si s rodinným prokletím očividně hlavu neláme. Když se ve čtvrtek ukázal na odhalení sochy jejich matky lady Diany, všichni viděli, že dobrá třetina jeho vlasů je pryč.

Ještě v roce 2014 s padáním vlasů problémy neměl. Jeho starší bratr se s windsorským osudem začal potýkat už jako dvacátník. Geny se ale zapřít nedají a nakonec dohnal i 36letého Harryho.

Podle estetického chirurga Asima Shahmalaka uspíšilo Harryho plešatění loňské stěhování do Ameriky a všechny nepříjemné okolnosti, které jeho úprk z královské rodiny provázely. Roli kromě genů může sehrávat stres.

"Harry na tom není tak špatně jako William. Ale pokud s tím nezačne něco dělat, tak mu toho na hlavě moc nezbude. Možná to nebude jako u Williama, ale jasně vidíme, o kolik vlasů přišel za posledních 15 měsíců. Bude se to zhoršovat," řekl Shahmalak pro portál Daily Mail.

S řídnutím vlasů se potýkali a potýkají všichni z rodu Windsorů, u Williama a Harryho to ještě prohlubují geny po matce. Třeba princ Charles také nemá nejbujnější kštici, ale ve srovnání s Williamem by se tak o jeho vlasech mluvit dalo. Vypadá to, že Harry je v tomto ohledu víc po otci.

Podle amerických médií ho manželka Meghan tlačí do vlasových implantátů. Je ale evidentní, že se mu do toho zatím příliš nechce.