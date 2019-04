Záchrana katedrály Notre Dame: Přispět může každý! NÁVOD

Jen pár hodin po vypuknutí požáru promluvil francouzský prezident Emmanuel Macron k médiím, kde se zavázal k obnovení katedrály. Svá slova potvrdil i na sociální síti Twitter. "To je to, co francouzský lid očekává. To je to, co si naše historie zaslouží, to je náš osud" prohlásil Macron v pondělí večer.

Pro obnovení památky vyhlásil mezinárodní sbírku, která již probíhá. Katastrofa strhla obrovskou vlnu solidarity a na rekonstrukci historické stavby už lidé přispěli více než 1,3 milionu euro. Částka navíc každou chvíli stoupá

Podle původního plánu měli mít lidé možnost posílat dary prostřednictvím stránek Nadace kulturního dědictví. Ty byly okamžitě přetížené, a proto je od pondělního večera možné darovat přes web Národní sbírka pro pařížský Notre-Dame, kde můžete přispět i vy. Odkaz naleznete ZDE. Darovat je možné prostřednictvím online platby jakoukoliv částku a to bez poplatku za zahraniční platbu a převod.