Neuvěřitelná zpráva! Vdova po Karlu Svobodovi je v 48 letech těhotná

"Jedině děti vědí, co hledají, a tak si najdou své rodiče. Tohle dítě si našlo nás a my budeme čtyři," napsala Pizingerová k fotce zveřejněné na instagramu. Na ní se s manželem Josefem objímají, ani jednomu není vidět do tváře.

Na snímku jsou nejlépe vidět staré dětské botičky, které Vendula drží v ruce. Podle příspěvku patřily malé botasky jejímu manželovi. Pod fotkou začaly okamžitě přibývat gratulace a pochvalné komentáře. Fanoušci dvojici přejí štěstí.

Vdova po slavném skladateli tak čeká druhé dítě v neuvěřitelných 48 letech. Z manželství se Svobodou už má syna Jakuba, který letos oslaví 15 let. S manželem Josefem Pizingerem to bude jejich první společný potomek.

Vendula Pizingerová, rozená Václava Horová, se v roce 1995 provdala za skladatele Karla Svobodu. V lednu následujícího roku se jim narodila dcera Klára, která onemocněla leukémií a ve čtyřech letech zemřela. Vendula poté založila nadační fond Kapka naděje.

V roce 2005 se tehdy ještě Svobodovým narodil syn Jakub. O dva roky později spáchal uznávaný hudebník sebevraždu. Vendula se v roce 2009 znovu provdala za podnikatele Patrika Auše, manželství ale nevydrželo. Potřetí řekla ano v roce 2015 synovi své kamarádky Josefu Pizingerovi.