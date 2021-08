Neuvěřitelné! Paní Jana z Mostu za svůj život zasadila milion stromů

Zkuste zapřemýšlet, kolik stromů jste za svůj život vysadili. Jeden, možná dva, zahrádkáři zřejmě o pár stromů víc. Jana Sladomelová z Mostu jich ale vysadila rovný milion. Pracuje totiž jako rekultivátorka území zasaženého důlní těžbou a už bezmála 40 let nedělá nic jiného, než sází nové stromy. Brzy se ale chystá do zaslouženého důchodu.

Malou borovici sázela Jana Sladomelová na jaře jako jeden ze svých posledních stromů. Sází je už dlouhých 37 let. V průměru jich vysadila 74 denně, to je 27 tisíc každý rok.

Milion vysázených stromů přiznává jen velmi skromně. "Tak nějak to bude asi za ty roky. Nastoupila jsem na rekultivace v roce 1985 jenom na chvíli, než děti vyrostou. No vyrostly už i vnoučata," říká rekultivátorka Sladomelová.

Každému vysazenému stromu se Jana věnovala ještě dalších deset let, dokud pořádně nevyrostly. Z těch nejstarších už jsou dnes ohromné lesy. Úplně první vysazený strom si už Jana nevybavuje. Zřejmě by ho ani nepoznala, za ty roky vyrostly do mnohametrových výšek.

Jeden milion stromů, to je asi takové číslo, kolik jich najdete v jednom opravdu hodně velkém lese. "Za posledních několik let jsme vysadili přes čtyři miliony stromů a od začátku rekultivací minimálně desítky milionů," popisuje vedoucí rekultivací Stanislav Brož.

"Práce lidí z rekultivací je velmi náročná, pracují celý rok za každého počasí," vysvětluje Eva Maříková, mluvčí Sev.en Energy. Neoficiálním světovým rekordmanem v sázení stromů je Ind, který jich za život vysázel pět milionů.