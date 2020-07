Neuvěřitelné záběry nejstaršího podmořského světa! Lidé tu žili před 10 tisíci let

Potápěči na Yucatánském poloostrově objevili pod mořskou hladinou okrové doly, které jsou jedny z nejstarších na kontinentu. Podle výzkumného centra se v dolech nachází nejlépe doložené podklady o obyvatelích. To vysvětluje, proč se v nich nachází kostry v nyní ponořených labyrintových jeskyních. Tento objev lidských ohňů, skládaných těžebních zbytků, jednoduchých kamenných nástrojů a navigačních pomůcek svědčí o tom, že se lidé dostali do jeskyní kolem 10 000 až 12 000 lety před Kristem. Jak dnes vypadají 8 000 let zaplavené jeskyně, se podívejte ve videu.