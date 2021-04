Nevděčné děti: Syn od rodičů odešel i s okny, dívka prodala část domu

Policisté na Bohdanečsku řešili případ, kdy majitelé domu nenašli okenní výplně poté, co se jejich syn odstěhoval. "Syn uvedl, že výzvu rodičů, aby si vzal to, co mu patří, pojal doslova. Okna sám zaplatil, proto výplně odmontoval a odvezl do nového místa bydliště, ačkoliv tam zajisté 'nepasují'," popsala policejní mluvčí Eva Maturová.

Policie uvádí, že v podobných situacích se musí nájemník, který vloží peníze do pronajatého bytu či domu, s majitelem domluvit na tom, jak se strany vyrovnají.

Další rodinný případ se stal na Hlinsku, kdy matka vyhledala policii potom, co její dcera zakoupila jiné auto, než měla. Dívku pověřila nákupem Audi s automatickou převodovkou, místo toho se rozhodla pro koupi Škody Superb. Dcera na své konto ale připsala další hřích, když prodala svůj podíl nemovitosti, kterou spoluvlastnila s rodiči. Peníze použila na své osobní výdaje.

"V popisovaném jednání ze strany oznamovatelky je spatřeno podezření ze zpronevěry. Zda je tomu skutečně tak, to kolegové prověřují," uzavřela Maturová.



