Nevědí, ale doufají. Podnikatelé vyhlížejí, zda konečně otevřou

Neděle se dá nazvat dnem D pro všechny podnikatele a obchodníky. Přesto, že se vláda dušovala, že všichni už budou dopředu vědět, co je čeká a vznikl kvůli tomu i protiepidemický systém PES, podnikatelé, holiči nebo hoteliéři stále netuší, jestli jejich nakoupené zboží a přípravy nepřijdou vniveč.

"Nejistotu cítíme velkou, je to pro nás nepříjemné," říká provozní restaurace Lisa Ljubič. "Doufáme, že to vyjde, nepočítáme s tím, ale doufáme. Jsme připraveni i vánočně naladění," popisuje vedoucí prodejny s oblečením Sandra Spáčilová.

"Už by bylo načase konečně otevřít, tohle je úplně neúnosné," zlobí se kadeřnice Andrea Vašková. "Pro nás je daleko podstatnější, když už otevřeme, abychom zas nezavírali," míní restauratér Luboš Kastner.

Protiepidemický systém PES, počítá s tím, že se obchody otevřou ve třetím stupni. A skóre pod šedesát musí v republice platit týden. Aktuálně má skóre rizika už šestý den hodnotu 57. Velké rozdíly jsou ale v krajích. Rozhodnout tak mají až nedělní data.

"Není to tak, že by někdo předvídal rozhodnutí, ke kterému dojde, chceme se rozhodovat na základě dat, která budou dostupná k nedělnímu ránu," dušoval se v sobotu odpoledne ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Ta zásadní shoda je na tom, že by to mělo být předvídatelné a neměli bychom stoupat na brzdu a pak zase na plyn," doplnil jeho předchůdce Roman Prymula.

Rozvolňování bylo v sobotu také předmětem schůzky expertního týmu prezidenta Miloše Zemana. Kromě Blatného a Prymuly se jí účastnil také bývalý hejtman Jiří Běhounek. Jejich jednání nakonec trvalo déle než pět hodin.

Podle Zemana by měla vláda jednat především zodpovědně, podobný názor má i premiér Andrej Babiš (ANO). "Možná by bylo dobré ještě pár dní počkat než jít do rizika, že těsně před Vánoci přijde 3. vlna," přemítá předseda vlády. Kabinet se kvůli rozvolňování sejde v neděli v devět hodin ráno. Jasno by pak mělo být ještě během dopoledne.