"Nevinný? Snad se dožijeme pravdy," doufají rodiče Kuciaka a Kušnírové

Mysleli si, že se dočkají rozuzlení případu a najdou klid. Maminka Martiny Kušnírové se chtěla po ukončení soudu zastavit na hřbitově a říct své dceři a jejímu příteli, že je případ u konce. To se ale nestalo a verdikt poroty ji srazil na kolena.

V případu vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky padly další rozsudky. Ze tří zbylých obžalovaných půjde do vazby pouze jeden – šofér už odsouzeného vraha Tomáš Sabó. Údajný objednavatel vraždy Marián Kočner i zprostředkovatelka Alena Zsuzsová byli viny zproštěni.

"Okamžitě, jak soudkyně řekla, že je nevinný, museli jsme odejít ze soudní síně. To se nedalo dál poslouchat," svěřila se matka zavražděné Kušnírové, Zlatica.

"Nemohli jsme to už poslouchat. Už to na nás bylo moc. Potřebovali jsme se uklidnit. Byl to šok pro nás...," přiznal v slzách otec Jána Kuciaka.

Za mřížemi stráví 25 let bývalý vyšetřovatel Tomáš Szabó, který měl na místo vraha Marčeka přivézt, a navíc byl obžalován i z podílu na další vraždě, která s případem Kuciak nesouvisí.

Podnikatel Marián Kočner, podle obžaloby zadavatel vraždy, byl uznán vinným pouze z nelegálního držení zbraně, za což dostal pokutu v přepočtu 130 tisíc korun. Ani u jeho někdejší asistentky a milenky Aleny Zsuzsové se spojitost s vraždou nepodařilo prokázat. Chyběly přímé důkazy.

"Jednou musí pravda vyjít na povrch. Musí. A doufám, že ten den přijde a že se ho dožijeme," řekla Zlatica Kušnírová.

Že by dva přísedící přehlasovali předsedkyni senátu je podle slovenských médií velmi neobvyklé. Podle žalobce navíc žádné důkazy nenasvědčují tomu, že by za dvojnásobnou vraždou investigativního novináře a jeho snoubenky stál někdo jiný.

Čtvrteční verdikt zaskočil i prezidentku Zuzanu Čaputovou. "Musím říct, že mě šokoval. Samozřejmě se budu zajímat o důvody. Taky chci dodat, že tohle rozhodnutí plně respektuji. Celá věc ale ještě nekončí," prohlásila.

Nejsledovanější proces v novodobé historii Slovenska bude pokračovat u tamního nejvyššího soudu. Žalobce se totiž proti čtvrtečnímu rozsudku odvolal. Zsuzsovou navíc ihned po propuštění z věznice policie opět zadržela kvůli údajné objednávce a přípravě dalších čtyř vražd. Kočner zůstává ve vězení kvůli jiným trestným činům.