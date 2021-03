Nevolejte, vakcíny nejsou, zoufají si praktici! Denně odmítají desítky lidí

Zpráva o zapojení praktických lékařů do očkování proti covidu-19 vyvolala obrovský zájem. Do ordinací volají i desítky lidí denně, jenže lékaři jsou už zoufalí. Redakci TN.cz zkontaktovala zdravotnice, která vzkazuje jediné: Nevolejte, vakcíny nejsou.

Do očkování proti covidu-19 se k dnešnímu dni podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zapojilo už téměř dva tisíce ordinací praktických lékařů. Podle Petra Šonky ze Sdružení praktických lékařů je jich dokonce ještě o dva tisíce více, jen zlomek z nich ale může s vakcinací reálně začít. Jak upozornilo samo ministerstvo zdravotnictví, zapojení praktiků do očkování je totiž z důvodu nízkého počtu vakcín v ČR postupné.

"Obávám se, že část praktiků v březnu žádné vakcíny nedostane,“ upozorňuje Petr Šonka. "Vakcín je málo a všechny nepustí," dodává s tím, že v současné době systém funguje tak, že třeba v případě dodávek vakcín AstraZeneca se napřed musí centrální distributor zeptat krajského koordinátora očkování, kolik vakcín dodá praktikům a kolik jich poputuje kraji pro očkovací centra. "Třeba v Plzni je teprve 11 lékařů, kteří začínají očkovat," vysvětluje.

Nevolejte, prosí praktici

Právě pomalé dodávky vakcín představují pro zdravotníky velký problém. Zpráva o možnosti očkovat se u svého praktického lékaře vyvolala u lidí obrovský zájem, a ordinace tak nyní čelí desítkám telefonátů denně. "Praktičtí lékaři nemají žádnou vakcínu proti covidu a neví, kdy ji budou mít a nemůžeme se věnovat vyšetřování a léčení," obrátila se v uplynulých hodinách na TN.cz už zoufalá lékařka Zdeňka Brejchová z Prahy. "Denně nám volá 20 až 30 lidí, kdy je budeme očkovat," dodala.

Petr Šonka potvrzuje, že o problému praktických lékařů dobře ví, nemůže ale doporučit nic jiného, než aby se obrnili trpělivostí. Proces rozdělování vakcín mezi jednotlivé ordinace je velmi pozvolný. "Nic jiného bohužel nemůže (lékařka) v této chvíli dělat, než lidem říkat - ano, budeme vás očkovat, zapíšu si vás na seznam. Část jsem vás schopna naočkovat v březnu a férově říkám, že zbytek jsem schopna očkovat v dubnu. A co nejrychleji zapsat ty lidi do rezervačního systému," doporučuje s tím, že v tuto chvíli není jiná cesta, jak se k vakcíně dostat.

Složitý systém, pomalé dodávky

Praktici se mohou zapojit do očkování prostřednictvím registračního systému, jak ale Šonka upozorňuje, jde o zdlouhavý proces. Lékaři totiž musejí zapisovat každého zájemce o očkování zvlášť, v rámci jedné ordinační doby je pro ně ale nereálné vyřizovat telefonáty, administrativu spojenou s registrací, a ještě řešit problémy pacientů. Problém je navíc i se samotnou dodávkou vakcín.

"Distributor, který to má rozvážet, nefunguje úplně ideálně. Jedenáct doktorů, kteří měli dostat vakcínu do pátku, ji stále nemají a ani jim nikdo neřekl, kdy ji budou mít k dispozici. Řeším kolegyni, která se spolehla na to, že vakcíny budou v pátek a na víkend si nazvala postupně desítky pacientů, že je naočkuje o víkendu, aby mohla v týdnu normálně ordinovat. V tuto chvíli stále neví, jestli vakcíny přijdou, nebo bude muset všechny obvolávat a objednávky rušit,“ říká.

Petr Šonka je ale přesvědčený, že cesta z krize je jednoduchá. Ministerstvu zdravotnictví podle svých slov doporučil, aby dal každému praktikovi sto vakcín měsíčně, protože zájem je obrovský. "Pomůžeme naočkovat rychle lidi, kteří jsou opravdu rizikoví a u kterých nejvíce hrozí, že skončí na jipkách," říká s tím, že praktici své pacienty dobře znají, ví o jejich zdravotních problémech, a celý proces to tak může jen urychlit. Sám věří tomu, že dřív nebo později stejně budou očkovat všichni praktici, jako je tomu i u jiných typů vakcín.

Vakcíny budou, slibuje Blatný

Ministr zdravotnictví Jan Blatný slibuje, že vakcíny budou. Už v příštím týdnu očekává o skoro 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer/BioNTech navíc. Současně má přijít i 15 tisíc dávek od firmy AstraZeneca. V březnu Česko očekává zásilku až milionu dávek vakcíny.