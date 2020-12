Nevšední záběry! Podívejte se, jak vypadá zatmění Slunce nad Chile z vesmíru

Po velmi krátké pauze si mohli milovníci vesmíru a pozorování oblohy v Chile a Argentině dopřát v pondělí ráno další pohled na úplné zatmění Slunce.

Podle portálu space.com měl pás zatmění kolem 90 kilometrů, šťastlivci, kteří se v něm nacházeli, mohli sledovat sluneční koronu dvě minuty a devět vteřin.

Velmi zajímavý pohled nastává i při pohledu z vesmíru. Satelity NOAA zaznamenaly, jak stín, který v době zatmění vrhá Měsíc na Zemi, postupuje přes naši planetu.

Dalšího částečného zatmění se dočkají podle space.com pozorovatelé v Kanadě a v částech Asie 10. června 2021, úplné zatmění Slunce nastane až 4. prosince 2021, vidět bude navíc jen nad Antarktidou.

Úplné zatmění Slunce nad Chile a Argentinou z vesmíru:

The year's only total solar eclipse took place over South America earlier today. Watch as the Moon's shadow slid across portions of Chile and Argentina this morning. #Eclipse2020 pic.twitter.com/GrcbM4EA1t