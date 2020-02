Nevychovanec v Rokytnici měl zranit lyžaře. Pomozte ho policii vypátrat

K události došlo v sobotu dopoledne mezi 8:40 do 8:45 hodin ráno v areálu Horní domky na sjezdové trati Lysá hora při lyžování na modré sjezdové dráze u horní stanice lyžařského vleku Zalomený.

"V místě rozdvojení sjezdovky neznámý muž ve velké rychlosti zezadu narazil do lyžaře jedoucího před ním. Při tomto střetu sražený lyžař utrpěl těžké zranění, se kterým byl převezen zdravotnickou záchrannou službou do jilemnické nemocnice, kde následně zůstal hospitalizovaný," popsala incident Dagmar Sochorová, tisková mluvčí, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

K podobnému incindentu došlo v Rokytnici před dvěma roky, tehdy lyžař zranil dvanáctileté dítě a když viděl, jak vážně je zraněné, ujel, aniž by mi přivolal pomoc. Připomeňte si incident i to, co vyvolal, v naší reportáži.

Neznámý muž tak porušil jedno ze základních pravidel, která mezinárodní lyžařské asociace FIS doporučuje ke zvýšení bezpečnosti při pohybu na horách. "Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svoji jízdní stoupu tak, aby neohrožoval jezdce před sebou," zní doporučení pro pohyb na sjezdovce.

Lyžař, který do uvedeného muže na sjezdovce narazil, z místa události odjel. "A to i přesto, že byl na místě osloven dalšími osobami, aby prokázal svoji totožnost," doplnila policejní mluvčí. Podle popisu by mělo jít o muže světlé pleti, věk kolem 35 let, výška 180-190 cm, mohutné postavy, váha cca 110 kg. Na obličeji měl černé strniště o délce 1 cm.

Na hlavě měl helmu černé barvy a modré brýle, na sobě zimní bundu černé barvy s vyobrazenými čtverci v modré, zelené a hnědé barvě, k tomu černé kalhoty a lyže svítivě zelené barvy.

"Veškeré okolnosti celé události nyní šetří policisté z Obvodního oddělení v Rokytnici nad Jizerou ve spolupráci se semilskými kriminalisty, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti," doplnila policejní mluvčí.

Policisté nyní žádají o pomoc širokou veřejnost a hledají také svědky celé události. Kdo má jakékoliv informace vedoucí ke zjištění totožnosti dosud neznámého muže, Ať je neprodleně sdělí policistům osobně na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158. Samozřejmě touto cestou žádají o to, aby se jim případně výše uvedený dosud neznámý muž přihlásil sám.