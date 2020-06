Nevydařený projekt, silnice za 15 milionů korun sloužila pouhý rok

Nová silnice měla urychlit průjezd Velkým Meziříčím. Jenže už před rokem bylo jasné, že tohle se nepovedlo. Špatný byl projekt i samotné provedení prací. "Je to prudké, je tam možná víc esíček, než počítali," popsal bývalý starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek.

Na silnici se kvůli velkému sklonu během roku často bouralo a v zimě se nedala udržovat. Město tak muselo začít opravovat původní silnici, po které se začne jezdit. "Dojde k navracení provozu do původní trasy," potvrdil současný starosta Alexandros Kaminaras.

Od pondělí se stává po roce z nové silnice za 15 milionu korun pouze příjezdová cesta k místním firmám a je tak nejspíš nejdražší svého druhu u nás.

Místní to považují za komedii a vyhozené peníze. "Já to řešit chci, mně samotnému to vadilo jako řidiči," doplnil Kaminaras.

Ani navrácení provozu na původní silnici ale nebude zadarmo. Její rekonstrukce a úpravy město už vyšly na další téměř milion korun.