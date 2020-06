New Orleans zasáhly bleskové záplavy. Ulice města jsou pod vodou

Americké město New Orleans se ocitlo pod vodou. Vydatné deště způsobily na jihu Spojených států bleskové záplavy. Odčerpávání vody z ulic komplikují výpadky elektřiny.

Ulicemi New Orleans se přehnaly bleskové záplavy. Na silnicích jsou místy i desítky centimetrů vody. Úřady vyzývají obyvatele, aby se, pokud je to možné, vyhnuly vjezdu do zaplavených částí města.



Povodně nejsou v New Orleans nijak výjimečné, intenzita poslední bouře ale mnohé překvapila. Lidi probudila uprostřed noci. "Spal jsem, když mi sousedka začala bouchat na dveře a zvonit. Říkal jsem si, kdo zvoní v tuhle hodinu. Slyšel jsem déšť, ale povodeň jsem nepostřehnul. Během posledních tří let už jsme tu měli něco takového pětkrát, šestkrát," sdělil obyvatel New Orleans David Donze.



Obyvatele teď trápí hlavně odčerpávání vody z ulic. Kvůli výpadkům elektřiny se práce komplikují. Jedna z turbín, která čerpadlo pohání, přestala fungovat. Lidé si tak musí poradit sami. Někteří si ale myslí, že úředníci nedělají dost, a tak jim dochází trpělivost.



"Je to jeden velký vtip. Co máme dělat? Připravovat se na Covid? Připravovat se na protesty? Uklízet po povodních? Čelit hurikánu? Od čeho tu jsme?" postěžoval si podnikatel Brian Knighten.



Zatímco New Orleans bojuje se zaplavenými ulicemi, na západním pobřeží USA v Kalifornii vypukl lesní požár. Oblast tento týden zaznamenala rekordně vysoké teploty.

Na místě zasahovalo více než 200 hasičů, nejméně dva z nich se při výkonu práce zranili. S uhašením pomáhal i vrtulník. Podle dostupných informací se podařilo šíření ohně po několika hodinách zastavit. Díky včasnému zásahu nebylo nutné evakuovat lidi z přilehlých domů a nebyly poškozeny ani žádné budovy.