Nežádoucí účinky vakcíny na covid. Druhá dávka "složila" celou rodinu

Muž totiž tvrdí, že druhou dávku vakcíny proti covidu (drtivá většina dávek je od firmy Pfizer), dostalo minulý týden hned několik jeho příbuzných a zdravotní problémy po očkování měli bez výjimky všichni.

"Druhou dávku minulý týden dostal táta, moje žena, tchán, tchyně i švagr. A všichni byli druhý den naprosto nepoužitelní - měli bolesti hlavy, průjem, teplotu a byli unavení," vypočítal Miroslav.

Jeho zkušenost s "plošným zásahem" je přitom v příkrém rozporu s daty Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který každý týden aktualizuje přehled podezření na nežádoucí vedlejší účinky spojené s očkováním proti covidu-19. Minulý týden totiž úřad uvedl, že přijal celkem pouhých 322 hlášení. Nejčastěji si přitom lidé stěžují například právě na horečku, únavu, bolesti hlavy či ospalost.

Nežádoucí účinky po očkování pocítil na vlastní kůži i prezident České lékařské komory (ČLK). "Měl jsem zvýšenou teplotu, cítil jsem únavu, ospalost. A to jak po první, tak i po druhé dávce," řekl TV Nova Kubek.

Podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly jsou nežádoucí vedlejší účinky vakcíny běžnější po podání druhé dávky.

"V příbalové informaci (vakcíny od Pfizeru) je nežádoucích příznaků a reakcí celá řada, ale jsou to přechodné záležitosti, které odeznívají po jednom či dvou dnech," uklidňuje Prymula. Komplikací jsou podle něj desítky. "To jsou komplikace, které se ne vždy hlásí, protože jsou nezávažné," připustil nepřímo, že zdravotní potíže může mít víc lidí, než o kolika vědí úřady.

A ví i o jednom pacientovi, u nějž byla reakce po druhé dávce vakcíny poměrně dlouhodobá - obtíže trvaly pět dní. "Byla to taková reakce, jaká bývá po vakcíně na žlutou zimnici - to znamená třesavka, celková únava. Po těch pěti dnech to ustoupilo," tvrdí Prymula.

Do Česka už dorazila i vakcína od firmy AstraZeneca. Více v reportáži TV Nova: