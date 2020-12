Nezaměstnanost poroste! Zájem o rekvalifikace je velký, míní Maláčová

"Před chvílí jsme schválili žádost na prodloužení nouzového stavu o další měsíc,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Přestože v listopadu ohlásilo záměr hromadného propouštění mnoho firem a dotknout se má značné části zaměstnanců, podle Maláčové se však razantní nárůst nezaměstnanosti neočekává. "Aktuální nezaměstnanost je nyní 3,2 % a myslím, že ještě mírně poroste,“ dodala ministryně.



Podle ní je dlouhodobě nejstabilnější situace na pracovním trhu v oblasti průmyslu. Největší zájem o rekvalifikace úřady zaznamenávají ze sektoru sociálních služeb. "Je velmi překvapující, že se nechávají rekvalifikovat také horníci, kteří chtějí pracovat například ve zdravotnictví,“ uvedla Maláčová.



Největší radost má však Maláčová ze schválené předlohy o dětských dluzích. Ta prošla ve Sněmovně prvním čtením a měla by ochránit děti, aby do dospělosti nevstupovaly zadlužené. "Je to pro mě ten nejlepší vánoční dárek,“ doplnila Maláčová.



V závěru nakonec dodala, že se resort chystá pomoci také pracujícím rodinám, které jsou však ve svízelné finanční situaci. "Pro lidi, kteří se snaží, chceme udělat maximum, abychom jim pomohli,“ uzavřela Maláčová.